Власть

Ингушетия получила возможность выбраться из долговой ямы

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Власти региона сохранили стабильность республиканского бюджета и эффективно решают проблемы погашения долгов благодаря помощи федерального центра, заявил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

«Меры бюджетного принуждения, принятые в рамках соглашения с Минфином России в целях оздоровления госфинансов нашего региона, оказались эффективным механизмом и дали свои плоды. Мы получили возможность постепенно выбраться из долговой ямы, сохраняя при этом стабильность республиканского бюджета», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Руководитель субъекта отметил, что без помощи федерального центра, с дотационной экономикой, регион оказался бы в очень сложной ситуации.

«Сегодня наши собственные доходы бюджета растут. Уровень собираемости налогов в Ингушетии за три года вырос почти в два раза. В 2019 году налоговые доходы составили 3,8 млрд руб., а в 2021 году они достигли значения 7,2 млрд руб.», — пишет Глава региона.

По его данным, положительной динамики удалось достичь благодаря развитию в республике туризма, промышленности и увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 9,5%.

В среднем ежегодный прирост в доход бюджета налоговых и неналоговых поступлений составляет более 600 млн рублей, тогда как в предшествующие годы он не превышал 250 млн рублей. В 2022 году прирост составил 700 млн рублей.

Как заявлял Калиматов в конце декабря минувшего года, объем долговых обязательств уменьшился на 7,7 млрд с 11,8 млрд рублей и составил 4,1 млрд руб.

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