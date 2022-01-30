Ингушетия получит 120 млн рублей на создание умных спортивных площадок

Деньги направят 84 регионам. Из них 2,4 млрд рублей поступит в 2022 году, 3,3 млрд рублей — в 2023-м, 3,4 млрд рублей — в 2024 году.

Ингушетия получит всего 120 млн рублей: 20 млн в текущем году, 60 млн в будущем и 40 млн рублей в 2024 году.

С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

Работа ведется в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». Он разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.

«Здоровье и благополучие людей — это одна из национальных целей развития, поставленных Президентом. Для ее достижения важно, чтобы каждый житель имел возможность тренироваться недалеко от дома», — отметил Мишустин на заседании правительства 27 января.