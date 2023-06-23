Спорт

Ингушетия получит 208 млн рублей на создание умных спортплощадок

0

Ингушетия в текущем году получит 78 млн рублей, а в 2025-м еще 130 миллионов на создание умных спортплощадок, в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».

Как сообщает пресс-служба правительства России, с помощью выделенных средств в регионах будут построены современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.

Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ЗОЖ.

Отмечается, что федеральный проект «Бизнес-спринт» предусматривает создание необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В честь Дня молодежи в столице Ингушетии пройдет турнир по стрельбе из лука
В Ингушетии в следующем году построят первый реабилитационный центр для ветеранов СВО
В пришкольных лагерях Ингушетии реализуется проект «Лето Селаlад»
В Малгобеке Ингушетии сформированы участковые избирательные комиссии на пять лет
В Ингушетии стартовал резервный период основного этапа ЕГЭ-2023
В Ингушетии три дня объявлены выходными в честь праздника Курбан-байрам
Единороссы Ингушетии провели мастер-класс по боксу в рамках марафона «Сила России»
Фермерам Ингушетии, чьи посевы пострадали от стихии, будет оказана помощь
Энергетики и судебные приставы Ингушетии работают над повышением платежной дисциплины
В столице Ингушетии выявляли нахождения подростков на улицах в ночное время
В Гостехнадзоре Минсельхоза Ингушетии обсудили вопросы безопасной эксплуатации аттракционов

Главное

Яндекс.Метрика

 