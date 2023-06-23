Ингушетия получит 208 млн рублей на создание умных спортплощадок
Ингушетия в текущем году получит 78 млн рублей, а в 2025-м еще 130 миллионов на создание умных спортплощадок, в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».
Как сообщает пресс-служба правительства России, с помощью выделенных средств в регионах будут построены современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.
Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ЗОЖ.
Отмечается, что федеральный проект «Бизнес-спринт» предусматривает создание необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.