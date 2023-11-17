Ингушетия получит 299,55 млн на расходы по соцконтрактам

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Правительство России направит Ингушетии 299,55 миллиона рублей на оказание помощи гражданам в форме социального контракта. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Дополнительное финансирование за счет перераспределения средств, заложенных в федеральном бюджете, получат Ингушетия, Крым, Чеченская Республика, Пермский край, Кировская область и Ямало-Ненецкий автономный округ», — сообщается на сайте Кабмина.

Отмечается, что Кабинет министров также утвердил постановление о единой форме заявления для назначения государственной соцпомощи на основании социального контракта и предварительного перечня документов, необходимых для подачи.

Социальный контракт представляет собой соглашение, заключаемое между социальными службами и нуждающимися семьями или гражданами. С его помощью человек может пройти переобучение, чтобы найти новую работу, основать собственный бизнес, получить сумму для расширения домашнего подсобного хозяйства, приобрести необходимые покупки для детей, а также получить поддержку в сложной жизненной ситуации.

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