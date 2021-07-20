Правительство

Ингушетия получит 500 млн руб. на укрепление стабильности регионального бюджета

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Российские регионы получат первый в 2021 году транш на укрепление стабильности бюджетных систем — 50 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства страны.

Средства будут распределены по 55 субъектам. Ингушетия получит 500 млн рублей. Всего же, как сообщил Мишустин на заседании правительства 15 июля, в федеральном бюджете на эти цели зарезервировано 100 млрд рублей.

Дополнительная финансовая поддержка поможет регионам в полном объеме выполнить свои обязательства перед гражданами, послужит реализации социально значимых инициатив.

Отмечается, что прямые транши из федерального бюджета — часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. Этому вопросу была посвящена значительная часть отчета Мишустина в Госдуме 12 мая текущего года.

Среди основных направлений предстоящей работы он назвал реализацию мероприятий, озвученных Президентом в Послании Федеральному собранию. В их числе — реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

В прошлом году на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов уже было выделено 300 млрд рублей. Эти средства пошли на поддержку граждан, закупку лекарств, развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.

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