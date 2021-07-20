Ингушетия получит 500 млн руб. на укрепление стабильности регионального бюджета

Средства будут распределены по 55 субъектам. Ингушетия получит 500 млн рублей. Всего же, как сообщил Мишустин на заседании правительства 15 июля, в федеральном бюджете на эти цели зарезервировано 100 млрд рублей.

Дополнительная финансовая поддержка поможет регионам в полном объеме выполнить свои обязательства перед гражданами, послужит реализации социально значимых инициатив.

Отмечается, что прямые транши из федерального бюджета — часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. Этому вопросу была посвящена значительная часть отчета Мишустина в Госдуме 12 мая текущего года.

Среди основных направлений предстоящей работы он назвал реализацию мероприятий, озвученных Президентом в Послании Федеральному собранию. В их числе — реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

В прошлом году на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов уже было выделено 300 млрд рублей. Эти средства пошли на поддержку граждан, закупку лекарств, развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.