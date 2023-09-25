Сельское хозяйство

Ингушетия получит 53,6 млн рублей на развитие мелиорации сельхозземель

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Правительство России выделит 53,6 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель в Ингушетии. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Сообщается, что средства будут распределены между двадцать шестью регионами. Ставропольский край получит 642,8 млн рублей, Кабардино-Балкария — 670 млн рублей, Дагестан — 367,9 млн рублей, Северная Осетия — 363,8 млн рублей, Чечня — 361 млн рублей, Ингушетия — 53,6 млн рублей, Карачаево-Черкесия — 3,9 млн рублей.

Выделенные средства направят на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных сооружений, а также расчистку земель для их введения в сельскохозяйственный оборот.

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