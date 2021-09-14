Ингушетия получит 75 млн руб. на закупку более 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

Из подавших заявки 53 субъектов страны комиссией Минприроды России отобраны 46, среди них и Ингушетия. Общая сумма федеральной субсидии, которая будет распределена этим территориям, составит 1 млрд рублей, что позволит регионам приобрести более 65 тыс. контейнеров. ⠀

«В рамках данного мероприятия наш регион получит 75 миллионов рублей, мы планируем закупить 5022 контейнера для раздельного сбора мусора. Отмечу, что в систему обращений граждан „Инцидент Менеджмент“ поступало большое количество жалоб по данному вопросу. Для нас это очень весомая поддержка» — отметил руководитель Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев.

Напомним, важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил Президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная реформа — это большая работа, которая ведется по всей стране. По его мнению, раньше этим направлением никто не занимался, начиная с советских времен. ⠀

Всего до 2030 года должны быть построены или реконструированы 868 объектов обращения с отходами. Сейчас ТКО собирают раздельно в 61 регионе. В 11 из них охват раздельным сбором составил более 40%.