Ингушетия получит 75 млн руб. на закупку более 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора
Ингушетия вошла в число регионов, которые в текущем году получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов. Республике будет выделено 75 млн рублей.
Из подавших заявки 53 субъектов страны комиссией Минприроды России отобраны 46, среди них и Ингушетия. Общая сумма федеральной субсидии, которая будет распределена этим территориям, составит 1 млрд рублей, что позволит регионам приобрести более 65 тыс. контейнеров. ⠀
«В рамках данного мероприятия наш регион получит 75 миллионов рублей, мы планируем закупить 5022 контейнера для раздельного сбора мусора. Отмечу, что в систему обращений граждан „Инцидент Менеджмент“ поступало большое количество жалоб по данному вопросу. Для нас это очень весомая поддержка» — отметил руководитель Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев.
Напомним, важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил Президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная реформа — это большая работа, которая ведется по всей стране. По его мнению, раньше этим направлением никто не занимался, начиная с советских времен. ⠀
Всего до 2030 года должны быть построены или реконструированы 868 объектов обращения с отходами. Сейчас ТКО собирают раздельно в 61 регионе. В 11 из них охват раздельным сбором составил более 40%.