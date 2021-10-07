Ингушетия получит более 12,5 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Ингушетия получит 12 млн 655,7 тыс. руб., благодаря чему граждане смогут приобрести бесплатные препараты по рецептам, выданным им лечащим врачом. Денежные средства поступят из резервного фонда правительства РФ.

Данное решение было принято на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, состоявшемся 4 октября 2021 года в Международный день врача. В ходе встречи Мишустин поблагодарил медицинских работников за их труд, а также обратил внимание коллег на рост заболеваемости COVID-19 в стране и необходимость принятия мер для поддержания стабильной работы отечественной системы здравоохранения.