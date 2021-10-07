Профилактика

Ингушетия получит более 12,5 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета более 5 млрд рублей субъектам страны на нужды пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, сообщает портал гарант. ру.

 

Ингушетия получит 12 млн 655,7 тыс. руб., благодаря чему граждане смогут приобрести бесплатные препараты по рецептам, выданным им лечащим врачом. Денежные средства поступят из резервного фонда правительства РФ.

Данное решение было принято на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, состоявшемся 4 октября 2021 года в Международный день врача. В ходе встречи Мишустин поблагодарил медицинских работников за их труд, а также обратил внимание коллег на рост заболеваемости COVID-19 в стране и необходимость принятия мер для поддержания стабильной работы отечественной системы здравоохранения.

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