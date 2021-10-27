Субсидии

Ингушетия получит более 147 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

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Регионам дополнительно выделят более 56 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Ингушетия получит 147542,1 тыс. рублей. Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии Covid-19, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

«Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно — по полису ОМС — во всех субъектах Российской Федерации», — отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом 26 октября.

Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

В июне-июле текущего года на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей. Дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в регионах, позволит продолжить бороться с распространением Covid-19, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь.

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