Субсидии

Ингушетия получит более 184 млн рублей на поддержку проектов в сфере туризма в 2023 году

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Ингушетия получит федеральные субсидии на поддержку проектов в сфере туризма в 2023 году, субсидии предусмотрены в рамках реализации проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Оператором программы является Федеральное агентство по туризму.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Комтуризма региона, от республики направлено две заявки в адрес Ростуризма для участия в конкурсе по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма в 2023 году.

По результатам отбора в общей сумме Ингушетии выделено 184,5 млн рублей:

— на создание модульных некапитальных средств размещения (объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также на приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, используемого для организации пребывания (ночлега) — 82,1 млн рублей;

— на развитие инфраструктуры туризма, в том числе на приобретение туристского оборудования, приобретение оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката; разработку новых туристских маршрутов (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха); создание электронных путеводителей по туристским маршрутам; реализацию проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья — 102,4 млн рублей.

Отмечается, что в следующем году будет проведён региональный конкурс на определение проектов из сферы туризма, которые получат грантовую поддержку.

Информация об объявлении конкурса, условиях его проведения и результатах будет размещена на сайте Комитета по туризму.

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