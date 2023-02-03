Экология

Ингушетия получит более 2,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

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Ингушетии одобрена заявка на закупку в 2023 году 2,7 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщил руководитель регионального экологического ведомства Ахметхан Шадиев на рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым.

Министр напомнил, что в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в 2021 году было закуплено почти 2,3 тыс. контейнеров, которые были установлены в муниципалитетах в минувшем году.

Шадиев также отметил, что до конца 2024 года в республике планируется строительство современного полигона твердых коммунальных отходов с комплексами обработки и утилизации отходов в сельском поселении Барсуки Назрановского района, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, что по федеральному проекту «Чистая страна» в 2019 году в субъекте были ликвидированы свалки в сельском поселении Нестеровское и городе Назрани.

В 2021-2022 годах рекультивирована свалка в городе Малгобеке площадью 20,8 га. Проведенные исследования почвы, воды, воздуха, шумового значения с привлечением федеральной лаборатории ЦЛАТИ показали, что объект больше не оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

До конца 2024 года в планах у экологического ведомства ликвидация самой крупной свалки, расположенной в Карабулаке, общей площадью 32 га, которая включена в новый федеральный проект «Генеральная уборка».

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