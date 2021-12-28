Ингушетия получит около 913 млн рублей на ремонт и оснащение школ

Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает на сайте кабинета министров.

Деньги поступят 80 регионам. Ингушетия получит 912 863, 7 тыс. рублей. Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе заявок субъектов. В некоторых из них понадобится провести работы в одной-двух школах, в других — счет идет на десятки. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования.

«Наши дети должны учиться в хороших, современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования», — отметил Мишустин на заседании правительства 24 декабря.

По его словам, важно, чтобы уже сейчас, на стадии подготовки ремонта, к участию в этом процессе активно привлекались родительские комитеты и учитывались пожелания самих ребят.

«Президент просил внимательнее отнестись к этому в ходе совещания с правительством 10 ноября», — подчеркнул премьер-министр.

По поручению Владимира Путина всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций.

Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие образования».