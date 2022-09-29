Ингушетия получит почти 5,5 млн рублей на поддержку производителей зерна

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Средства 64 регионам выделены из резервного фонда правительства, региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозкомпаниям.

В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

«Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания», — отметил Мишустин.