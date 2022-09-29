Ингушетия получит почти 5,5 млн рублей на поддержку производителей зерна
Российские регионы дополнительно получат 10 млрд рублей на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Ингушетия получит 5 416 тыс. рублей.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.
Средства 64 регионам выделены из резервного фонда правительства, региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозкомпаниям.
В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
«Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания», — отметил Мишустин.