Ингушетия попала в число аутсайдеров в рейтинге доверия банкам

В Ингушетии в пересчете на каждого жителя хранится в банках ₽12,7 тысячи — это самый низкий показатель в стране. Чуть выше цифры в Чечне (₽13,8 тысячи) и Дагестане (₽28,6 тысячи).

Огромный контраст даже с другими регионами СКФО. Так, рядовой житель Северной Осетии хранит в банке в среднем ₽71,3 тысячи, а житель Ставрополья — ₽110,1 тысячи.

Можно было бы, конечно, предположить, будто жителям Ингушетии и Чечни нечего хранить в банках. Совсем нет. Среднедушевые доходы в Ингушетии, конечно, отличаются даже от ставропольских, но вовсе не в разы. В 2021 году рядовой житель Ингушетии получал доход в размере ₽16,7 тысячи в месяц, а житель Ставрополья — ₽24 тысячи.

В республиках Северного Кавказа в среднем 30-40% легальных доходов населения, по данным Росстата, остаются в виде наличности на руках у граждан. И лишь 1% отправляется на депозиты в банки и на покупку ценных бумаг.

Вся остальная заработанная наличность хранится там, куда Росстат заглянуть не способен. Можем предположить сами: хранят деньги во всем что угодно, от золотых слитков до криптовалюты. Лишь бы в банк не нести.

Крупнейший банк в СКФО — это Сбербанк. И если на Кавказе не доверяют банковской системе, то, выходит, прежде всего нет доверия к Сбербанку. А это повод для его пиарщиков призадуматься.