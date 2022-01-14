Ингушетия попала в десятку регионов, где школы остро нуждаются в капремонте

Согласно тексту проекта, Ингушетия находится на третьем месте по доле нуждающихся в капитальном ремонте зданий школ.

В проекте указано, что всего в разных регионах России находятся 67 412 зданий и помещений, из которых 7211 объектов требуют капитального ремонта — 10,7%.

Предполагается с 2022 по 2026 год ежегодно направлять на эти ремонты не менее 83,6 миллиарда рублей из федерального и региональных бюджетов с разбивкой на 66,9 и 16,7 миллиарда рублей соответственно.

Общественное обсуждение проекта закончится 25 января.