Ингушетия попала в ТОП-5 рейтинга по избыточной смертности за 2021 год
В России лидером по избыточной смертности за 2021 год стала Саратовская область (+44,55%), на втором месте расположилась Ингушетия (+43,31%), на третьем — Москва (+42,49%). Четвертое место антирейтинга занял Ханты-Мансийский АО (+41,32%), следует из отчета об избыточной смертности в России в 2021 году на сайте о госуслугах и документах gogov. ru.
В целом по стране избыточная смертность составила +32,16% по сравнению со средней смертностью в 2015-2019 допандемийных годах (в 2021 году умерло 2 445 509 россиян — на 595 074 человека больше показателя средней смертности).
Меньше всего показатель избыточной смертности в Тыве (+5,54%) и Чукотском АО (+10,2%).
Избыточная смертность — временное увеличение смертности в популяции по сравнении с ожидаемой. Обычно вызывается внешними причинами, такими как экстремальная погода (жара или холод), эпидемии и пандемии, голод или война.
В Ингушетии на 9 февраля 2022 года проведено 670 400 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 34 407 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+370 за сутки). За прошедшие стуки умер один пациент, всего — 517 человек. Выздоровело — 29 984 (+211 за сутки).