Ингушетия попала в тройку антилидеров по суточному заражению коронавирусом

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 716 074. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1282) и Санкт-Петербурге (1226).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 782. За этот же период 6338 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 109 668.

За сутки умер 51 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 393 тысячи человек.