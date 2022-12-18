Коронавирус

Ингушетия попала в тройку антилидеров по суточному заражению коронавирусом

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В России на 18 декабря выявлено 7222 новых случая коронавируса. Меньше всего случаев заражения выявлено в Магаданской области и Ингушетии (по 3 случая). Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 716 074. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1282) и Санкт-Петербурге (1226).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 782. За этот же период 6338 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 109 668.

За сутки умер 51 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 393 тысячи человек.

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