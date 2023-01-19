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Ингушетия попала в тройку регионов-лидеров рейтинга госпабликов в сфере здравоохранения

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Ингушетия попала в тройку регионов-лидеров рейтинга госпабликов в сфере здравоохранения, субъект занял третье место после Ульяновской области и Республики Калмыкия.

На заседании оперштаба, когда подводились итоги прошлого года, министр здравоохранения России Михаил Мурашко особо отметил пресс-службу Минздрава Ингушетии.

«Всегда быть на связи с людьми» — такой девиз своей работы провозгласили руководитель пресс-службы регионального Минздрава Лейла Яндиева и молодой специалист отдела Хеди Мальсагова. Им удалось выстроить настоящий живой канал прямого взаимодействия с гражданами, тесно взаимодействуя с ЦУР, общественными институтами.

«Ведение госпаблика — это не только возможность донести до людей, чем вы живете, как работаете, но и получить от них обратную связь. Важно видеть их вовлеченность и самим демонстрировать её на широкую аудиторию», — подчеркнула Лейла Яндиева.

По её словам, с каждым годом будет увеличиваться количество онлайн-обращений по тем или иным проблемам. Пресс-служба ведомства должна быть готова к их отработке.

«Как мы построим наш ресурс, так его и будут воспринимать», — отметила руководитель пресс-службы Минздрава Ингушетии.

 

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