Ингушетия поучаствует во Всероссийском фестивале работающей молодежи на Ставрополье
15-19 сентября на Ставрополье пройдет первый Всероссийский фестиваль работающей молодежи «На высоте», сообщается в Телеграм-канале правительства Ингушетии.
«Ставрополь собирает молодых людей со всей страны — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Крыма и Донбасса. И, конечно, здесь будут представители регионов Юга России и Северного Кавказа, в том числе и Ингушетии. Приедут все, кто полон сил и стремления работать на благо Отчизны», — сказано в пресс-релизе.
В сообщении отмечается, что в форуме творческого поиска и свежих идей, обмена знаниями и опытом принимают участие почти 2 тыс. молодых талантов.
Организаторы уверены, что «На высоте» станет большим праздником дружбы.