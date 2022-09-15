Ингушетия поучаствует во Всероссийском фестивале работающей молодежи на Ставрополье

«Ставрополь собирает молодых людей со всей страны — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Крыма и Донбасса. И, конечно, здесь будут представители регионов Юга России и Северного Кавказа, в том числе и Ингушетии. Приедут все, кто полон сил и стремления работать на благо Отчизны», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в форуме творческого поиска и свежих идей, обмена знаниями и опытом принимают участие почти 2 тыс. молодых талантов.

Организаторы уверены, что «На высоте» станет большим праздником дружбы.