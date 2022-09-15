Фестиваль

Ингушетия поучаствует во Всероссийском фестивале работающей молодежи на Ставрополье

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15-19 сентября на Ставрополье пройдет первый Всероссийский фестиваль работающей молодежи «На высоте», сообщается в Телеграм-канале правительства Ингушетии.

«Ставрополь собирает молодых людей со всей страны — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Крыма и Донбасса. И, конечно, здесь будут представители регионов Юга России и Северного Кавказа, в том числе и Ингушетии. Приедут все, кто полон сил и стремления работать на благо Отчизны», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в форуме творческого поиска и свежих идей, обмена знаниями и опытом принимают участие почти 2 тыс. молодых талантов.
Организаторы уверены, что «На высоте» станет большим праздником дружбы.

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