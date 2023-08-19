Туризм

Ингушетия повременит с вводом курортного сбора для туристов

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Власти Ингушетии не намерены пока вводить курортный сбор на территории горного Джейрахского района в связи с тем, что регион относительно недавно начал развивать туристическое направление. Об этом заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Прежде чем принять решение о введении курортного сбора, нам нужно взвесить все его плюсы и минусы. Плюсы, безусловно, есть, при условии, что средства от этих сборов будут расходоваться на создание и поддержание туристической инфраструктуры. Но республика только начала развивать туристическое направление и не хотелось бы отпугивать людей дополнительными расходами», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, на окончательное решение ввести сбор повлияют устойчивый рост туристов, посещающих регион, а также размер пошлины, установленный в разумных пределах

Как сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона, в настоящее время на территории курортного Джейрахского района действует только сбор за посещение заповедника «Эрзи».

«Размер госпошлины составляет 150 рублей, полученные средства расходуются на содержание заповедника и вывоз мусора. Такое положение было введено в январе 2021 года на основании приказа, согласованного с Минприроды России», — говорится в сообщении.

Напомним, с 15 декабря 2023 года в соответствии с поручением Владимира Путина регионы получат право самостоятельно принимать решение об установлении курортного сбора и определении его размера. Налоговый эксперимент решено ввести с целью финансирования работ по развитию курортной инфраструктуры.

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