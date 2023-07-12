Ингушетия представит экспозицию на форуме «Россия»

Мероприятие будет проходить на территории ВДНХ в павильоне номер 75 и охватит наиболее значимые достижения республики за последние 6 лет, включая исторические события: единение России и Ингушетии 253 года назад и присвоение Малгобеку почетного звания «Город воинской славы».

Для визуализации выставки будут использоваться виар-технологии, при помощи которых посетители смогут взаимодействовать с экспозицией, жидкокристаллические экраны, а также аппаратура для голограмм. Также будут проводиться тематические дни с привлечением известных представителей Ингушетии из числа политиков, художников, поэтов, историков и спортсменов.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что экспозиция не только расскажет о многогранности региона, но и даст возможность привлечь внимание туристов.

«С гордостью объявляю об участии нашей республики в форуме «Россия», где мы представим уникальную экспозицию, отражающую наши достижения, культуру и потенциал всего региона. Это важное для нас событие, которое даст возможность поделиться опытом Ингушетии, ее красотой. Мы стремимся показать, что наша республика — не только богатое историческое наследие, но и современный развивающийся регион», — подчеркнул Глава.

Международная выставка-форум «Россия» проводится для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, в том числе в промышленности, энергетике, АПК, транспорте, строительстве, науке и культуре.

Оргкомитет по подготовке участия в форуме, утвержденный руководителем субъекта, проводит на данный момент подготовительные мероприятия, говорится в релизе.