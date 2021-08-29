Ингушетия представит в Совете Федерации национальные ковры, книжные и фотовыставки

Об этом на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Олега Фурсова сообщил заместитель министра культуры республики Рустам Таркоев.

По его словам, концертная часть включает участие солистов-вокалистов и танцоров государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», которые представят хореографические отрывки из свадебных обрядов и шуточного сватовства с привлечением гостей, станцуют лезгинку и свадебный ингушский танец.

Секция спорта будет представлена фотографиями олимпийских чемпионов и наиболее значимых физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных на территории Ингушетии. Кроме этого, прорабатывается вопрос о привлечении ингушских олимпийских чемпионов.

Для сопровождения мероприятия организована демонстрация видеороликов и фильмов, где в числе прочего будут показаны достижения региона и его социально-экономический, инвестиционный и туристический потенциал.

Наряду с перечисленным, прозвучали предложения о выставлении исторических соглашений, заключенных Ингушетией с Россией и других артефактов, характеризующих особенности региона и др.

Фурсов заметил, что акцент необходимо сделать на уникальной национальной символике, напомнив также, что Глава республики обратил внимание и на современную составляющую.

«У нас есть все шансы сделать что-то новое. Мы можем отразить, что меняется уклад с сельскохозяйственного на промышленный, что у нас есть кванториумы и прочее, то есть важно показать и эту сторону нынешней республики», — отметил он.

По итогам встречи был принят ряд ключевых решений, а профильным структурам поставлены новые задачи, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.