Туризм

Ингушетия представляет туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет»

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Ингушетия представляет туристический потенциал на традиционной трехдневной международной выставке «Интурмаркет», которая проходит 13-15 марта.

В масштабном форуме принимают участие делегации из 70 регионов страны и дружественных России иностранных государств, в том числе Республики Беларусь, Кубы, Китая, Ирана, Узбекистана, Аргентины и др.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства республики, представители Ингушетии развернули свой стенд, на котором представлены все туроператоры региона. В течение трех дней все сегменты регионального турбизнеса презентуют авторские экскурсионные маршруты, оздоровительные, лечебные и комбинированные туры.

Кроме того, посетителям выставки покажут культурно-развлекательную программу, организуют дегустацию минеральной воды «Ачалуки» и горной талой воды «Обанхи», а также рекламную акцию агропромышленного предприятия «Сад-гигант Ингушетия».

Отмечается, что в текущем году особое внимание уделяется организации детского туризма — на объединенном стенде представлено более 35 профильных туроператоров.

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