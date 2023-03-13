Ингушетия представляет туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет»

В масштабном форуме принимают участие делегации из 70 регионов страны и дружественных России иностранных государств, в том числе Республики Беларусь, Кубы, Китая, Ирана, Узбекистана, Аргентины и др.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства республики, представители Ингушетии развернули свой стенд, на котором представлены все туроператоры региона. В течение трех дней все сегменты регионального турбизнеса презентуют авторские экскурсионные маршруты, оздоровительные, лечебные и комбинированные туры.

Кроме того, посетителям выставки покажут культурно-развлекательную программу, организуют дегустацию минеральной воды «Ачалуки» и горной талой воды «Обанхи», а также рекламную акцию агропромышленного предприятия «Сад-гигант Ингушетия».

Отмечается, что в текущем году особое внимание уделяется организации детского туризма — на объединенном стенде представлено более 35 профильных туроператоров.