Инвестиционный форум

Ингушетия примет участие в инвестиционном форуме «Сириус-22»

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Ингушетия примет участие в инвестиционном форуме «Сириус-22», который пройдет в Сочи с 17 по 19 февраля 2022 года.

Как сообщили в министерстве экономического развития республики, уже готовятся проекты, которые будут презентованы на мероприятии.

«Участие Ингушетии в форуме позволит продемонстрировать инвестиционный и экономический потенциал региона, что в свою очередь позволит нам привлечь в республику инвесторов. Таким образом, в рамках форума республика планирует подписать инвестиционные соглашения, а также соглашения о сотрудничестве с регионами России и различными корпорациями, и ассоциациями», — сказала министр Эсет Тумгоева.

В ЦУР Ингушетии отметили, что проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост выпуска товаров и услуг базовых отраслей и, как следствие, социально-экономическое развитие региона.

Цель форума «Сириус-22» — усилить интерес инвесторов к экономике страны, привлечь капиталы для развития проектов.

«За 20 лет форум приобрел уникальный вес и опыт. Он формирует пространство доверительного взаимодействия между бизнесом и властью для обсуждения и принятия конкретных инвестиционных решений в субъектах России. На данный момент свое участие уже подтвердили 60 регионов. Мы планируем, что будет 100-процентное участие», — подчеркнул вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, регионы планируют представить на форуме свои лучшие проекты и практики для использования их на федеральном уровне.

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