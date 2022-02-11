Ингушетия примет участие в первой «Детской фольклориаде народов России», которая пройдет в Чувашии

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Нынешним летом Ингушетия примет участие в первой «Детской фольклориаде народов России», которая будет проходить в Чувашии в рамках Года культурного наследия народов России, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Этот масштабный фольклорный фестиваль призван продемонстрировать культурное многообразие традиций народов нашей страны, которое покажут детские творческие коллективы со всех регионов России. О том, кто будет представлять на детской фольклориаде Ингушетию, станет известно в самое ближайшее время.

В рамках «Детской фольклориады народов России» состоится традиционная Российская детская фольклорная ассамблея — конкурс детских и молодежных фольклорных коллективов, которые сохраняют уникальные традиции культуры своих народов и популяризируют современные культурные достижения. Это будут, несомненно, разножанровые, этнически самобытные коллективы и солисты.

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