Ингушетия примет участие в первой «Детской фольклориаде народов России», которая пройдет в Чувашии

Этот масштабный фольклорный фестиваль призван продемонстрировать культурное многообразие традиций народов нашей страны, которое покажут детские творческие коллективы со всех регионов России. О том, кто будет представлять на детской фольклориаде Ингушетию, станет известно в самое ближайшее время.

В рамках «Детской фольклориады народов России» состоится традиционная Российская детская фольклорная ассамблея — конкурс детских и молодежных фольклорных коллективов, которые сохраняют уникальные традиции культуры своих народов и популяризируют современные культурные достижения. Это будут, несомненно, разножанровые, этнически самобытные коллективы и солисты.