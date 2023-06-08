Ингушетия примет участие в ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Как сообщили в Минтруда региона, более 20 промышленных и производственных компаний республики представят на ней свыше 150 вакансий. На ярмарочных площадках соискатели смогут пройти собеседование у работодателей, узнать о возможности прохождения обучения, записаться на повышение квалификации, получить информацию о карьерных возможностях на предприятиях и в социальных программах.

Кроме того, посетители ярмарки смогут ознакомиться с презентациями самозанятых, принять участие в тематической конференции. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарке предложениями работодателей из всех регионов.

Местом проведения ярмарки станет сельское поселение Экажево. Мероприятие состоится по адресу: улица Муталиева, 283.