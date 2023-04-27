Ингушетия принимает участие в патриотической акция «Окна Победы»

Отмечается, что к Всероссийской патриотической акции «Окна победы» в преддверии 9 Мая может присоединиться любой желающий, украсив окна своего места жительства рисунками, картинками, фотографиями, символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

Как сообщили в Минобрнауки республики, акция распространит атмосферу одного из самых важных праздников по стране, передаст молодому поколению дух традиций, выразит благодарность героям Великой Отечественной войны, почтит память погибших.