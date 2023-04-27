День Победы

Ингушетия принимает участие в патриотической акция «Окна Победы»

0

Окна в образовательных организациях Ингушетии оформлены рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Великой Победе, словами благодарности героям и тематическими текстами.

Отмечается, что к Всероссийской патриотической акции «Окна победы» в преддверии 9 Мая может присоединиться любой желающий, украсив окна своего места жительства рисунками, картинками, фотографиями, символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

Как сообщили в Минобрнауки республики, акция распространит атмосферу одного из самых важных праздников по стране, передаст молодому поколению дух традиций, выразит благодарность героям Великой Отечественной войны, почтит память погибших.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке прошел муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» среди школьных команд
В Ингушетии стартовал обучающий семинар по основам социального проектирования
В Назрановском районе Ингушетии провели семинар по вопросу отбора объектов благоустройства
В Ингушетии торжественно открыли региональный этап чемпионата «Профессионалы»
Около 60 нарушений выявили Госавтоинспекторы Ингушетии в ходе очередного рейда
В Ингушетии подвели итоги второго тура регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2023»
Семье из Харькова в Ингушетии оказали помощь в приобретении школьной формы для детей
Спикер Народного собрания Ингушетии поздравил коллег с Днем российского парламентаризма
Мэрия Назрани призвала горожан активно голосовать за выбор территорий для благоустройства в 2024 году
Четверо жителей Ингушетии ответят в суде за нападение на полицейского
Один человек пострадал в ДТП при выезде из столицы Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 