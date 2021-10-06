Ингушетия принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

«Тренировка началась в 6 утра. Безусловно, что подобные сигналы прошли по всем органам исполнительной власти, федеральным органам исполнительной власти, а также по всем муниципальным образованиям региона. На первоначальном этапе были развернуты группы контроля регионального и муниципального уровня, осуществлен сбор и обмен информацией о проведении комплексного учения с силами и средствами гражданской обороны в рамках штабной тренировки по гражданской обороне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях оповещения населения в 10:40 мск прозвучала система оповещения, которая задействует электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, а также телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения региона, и другие технические средства.

Целью подобных проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.