Ингушетия принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

0

Спасатели и пожарные Ингушетии принимают участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, в рамках которой будут отработаны как теоретические элементы, так и практические мероприятия по взаимодействию органов управления и сил гражданской обороны, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Тренировка началась в 6 утра. Безусловно, что подобные сигналы прошли по всем органам исполнительной власти, федеральным органам исполнительной власти, а также по всем муниципальным образованиям региона. На первоначальном этапе были развернуты группы контроля регионального и муниципального уровня, осуществлен сбор и обмен информацией о проведении комплексного учения с силами и средствами гражданской обороны в рамках штабной тренировки по гражданской обороне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях оповещения населения в 10:40 мск прозвучала система оповещения, которая задействует электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, а также телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения региона, и другие технические средства.

Целью подобных проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии объявлен конкурс сочинений среди школьников в рамках празднования 240-летия Назрани
Коммолодёжи Ингушетии пригласил всех желающих на мастер-класс по ораторскому мастерству, посвященному Юрию Левитану
Музей изобразительных искусств продлил выставку «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве» до 12 октября
Боксёр из Назрановского района Ингушетии вышел в 1/4 финала турнира ОГФСО «Юность России»
Ингушетия отправила первый состав резервистов на тренировочные сборы в военную часть
МКР «Ингушетия» сменят после завершения боевых задач на службе в Средиземном море
Малгобек Ингушетии готовится отметить 14-летие присвоения почетного звания «Город воинской славы»
Прокуратура Ингушетии нашла многочисленные нарушения в деятельности уголовно-исполнительной инспекции
В Малгобекском районе Ингушетии провели мероприятие антиэкстремистского характера
Директор филиала «Ингушэнерго» поздравил с профессиональным праздником своего первого учителя
Музыкальные и театральные коллективы Ингушетии смогут побороться за федеральный грант в 2022 году

Главное

Яндекс.Метрика

 