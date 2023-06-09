Ингушетия приняла участие в очередном туре спортивного марафона «Сила России»

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В городе Сунжа провели очередной тур марафона «Сила России», площадкой для спортивного мероприятия, инициированного единороссами, стал пожарно-спасательный колледж.

Как сообщили в парламенте республики, в ходе соревнований выявили лучших в беге с препятствиями на дистанцию 60 метров. Организатором мероприятий выступил региональный совет сторонников партии «Единая Россия» под председательством Магомеда Бекмурзиева.

В мероприятии приняли участие депутат Народного собрания региона Муса Мархиев, председатель комиссии Общественной палаты республики Багаудин Чабиев, председатель городского совета г. Сунжи Ингисхан Оздоев.

В рамках проекта проводятся соревнования по различным видам спорта. В первый день масштабного марафона состоялось первенство по шахматам. Старт был дан 1 июня, финальные состязания пройдут 12 августа — в День физкультурника.

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