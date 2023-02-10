«Единая Россия»

Ингушетия приняла участие во всероссийской акции «Тепло для героя»

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В назрановской детской художественной школе состоялось мероприятие в рамках всероссийской акции «Тепло для героя».

Единоросс Юсуп Богатырёв, депутаты городского совета и волонтёры «Молодой гвардии» вместе с волонтерами и школьниками провели мастер-класс по изготовлению тёплых подарков и писем со словами поддержки ко Дню защитника Отечества.

Благотворительная акция партии «Тепло для героя» претворяется в жизнь в рамках направления «Долголетие для всех» партпроекта «Старшее поколение».

«В составе гуманитарных грузов, которые регулярно отправляются из Ингушетии, мы уже не раз передавали для бойцов теплые подарки от жителей республики. И знаем, как важно для наших ребят такое внимание, искреннее человеческое участие и забота. Акция „Тепло для героя“ — это еще одна возможность поддержать военнослужащих, которые сейчас вдали от дома», — отметил секретарь местного отделения партии Юсуп Богатырев

Все переданные письма и вязаные изделия будут доставлены в центры гуманитарной помощи партии «Единая Россия».

 

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