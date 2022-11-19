Ингушетия присоединилась к патриотической акции «Граффити. Защитник»

В специально подобранном месте на проспекте имени Идриса Базоркина в Назрани было выполнено граффити, посвященное ветерану Великой Отечественной войны Камбулату Абукаровичу Гайсанову.

В рамках мероприятия, участники вынесли знамя, почтили минутой молчания память воина и рассказали присутствующим о личном опыте общения с ним, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».