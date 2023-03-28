Ингушетия присоединится к антинаркотической акции «Дети России-2023»
Ингушетия присоединится к межведомственной антинаркотической акции «Дети России-2023». Первый этап управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике проводится с 3 по 12 апреля текущего года.
«Целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность», — отметили в пресс-службе силового ведомства.
Мероприятие проводится для повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
Жителей региона просят сообщать о местах сбыта наркотиков и притонов, позвонив по телефону доверия: 8 (8734) 55-04-99.
Телефоны дежурной части МВД по республике: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28.