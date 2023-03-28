Профилактика наркомании

Ингушетия присоединится к антинаркотической акции «Дети России-2023»

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Ингушетия присоединится к межведомственной антинаркотической акции «Дети России-2023». Первый этап управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике проводится с 3 по 12 апреля текущего года.

«Целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность», — отметили в пресс-службе силового ведомства.

Мероприятие проводится для повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Жителей региона просят сообщать о местах сбыта наркотиков и притонов, позвонив по телефону доверия: 8 (8734) 55-04-99.

Телефоны дежурной части МВД по республике: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28.

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