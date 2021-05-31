Фестиваль

Ингушетия присоединится к фестивалю-конкурсу патриотической песни «Красная гвоздика»

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В рамках республиканского плана мероприятий, посвященных празднованию Дня России, с 11 по 14 июня во Дворце культуры Назрани запланировано проведение регионального этапа международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

Организатором мероприятия выступает Министерство культуры республики.

В основной программе, как сообщил руководитель ведомства Темерлан Дзейтов на еженедельном правительственном совещании, прослушивание участников конкурса, исполнителей вокального жанра и гала-концерт победителей конкурса.

Помимо этого, организаторы планируют проведение круглого стола «Развитие национальной композиторской школы», с участием Союза композиторов Ингушетии и национальных солистов-вокалистов.

Кроме того, в рамках фестиваля-конкурса для его участников будет проведена экскурсия по горной Ингушетии.

Министерство культуры республики также информирует жителей Ингушетии о проведении 5 июня в Назрани концерта, посвящённого празднованию Дня республики. По словам Темерлана Дзейтова, проведение концерта предполагалось в помещении назрановского Дворца культуры, однако, по поручению Главы республики, принято решение о его переносе на свежий воздух; в целях соблюдения эпидбезопасности — мероприятие пройдёт на площади перед учреждением.

Предварять концерт будет выставка работ мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Кроме того, в рамках празднования в разных населенных пунктах состоятся концерты, тематические вечера, интеллектуальные игры и другие мероприятия.

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