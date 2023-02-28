Ингушетия присоединится к международной акции «Сад памяти»

«Акция направлена на улучшение экологического состояния планеты. В Ингушетия первые экологические мероприятия проведут 18 марта и в День леса 21 марта», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в 2023 году памятные сады появятся во всех субъектах России, включая новые территории, и еще более чем в 30 странах. ⠀