Ингушетия присоединится к проекту «Пушкинская карта»

Темерлан Дзейтов обратил внимание представителей подведомственных учреждений на то, что данный проект — отличное подспорье в популяризации культурных мероприятий региона среди подрастающего поколения.

«Проект «Пушкинская карта» — это уникальная возможность для наших школьников и студентов попасть на самые разные культурные мероприятия, проходящие на территории региона, и тем самым приобщиться к культуре Ингушетии и духовно обогатиться. Реализация этого проекта в кратчайшие сроки — приоритетная задача, стоящая перед ведомством в ближайшее время», — отметил министр и поручил ответственным специалистам из каждого подведомственного учреждения проработать вопрос установки в сжатые сроки «Белого терминала», для того чтобы уже к началу сентября все, кто имеет «Пушкинскую карту», могли ею воспользоваться и посетить интересное для них мероприятие.

Напомним, министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что с 1 сентября в стране появятся «Пушкинские карты», на которые государство перечислит по 3 тысячи рублей на оставшиеся четыре месяца текущего года и по 5 тысяч рублей начиная со следующего календарного года. Средства можно будет потратить только на посещение культурных мероприятий.

К программе присоединятся театры, музеи, концертные залы, библиотеки во всех регионах. Анонсировал «Пушкинскую карту» Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».