Ингушетия присоединится к проекту «Пушкинская карта»
В Министерстве культуры Ингушетии прошло расширенное совещание под председательством главы ведомства Темерлана Дзейтова, на котором обсудили реализацию на территории республики культурного проекта «Пушкинская карта».
Темерлан Дзейтов обратил внимание представителей подведомственных учреждений на то, что данный проект — отличное подспорье в популяризации культурных мероприятий региона среди подрастающего поколения.
«Проект «Пушкинская карта» — это уникальная возможность для наших школьников и студентов попасть на самые разные культурные мероприятия, проходящие на территории региона, и тем самым приобщиться к культуре Ингушетии и духовно обогатиться. Реализация этого проекта в кратчайшие сроки — приоритетная задача, стоящая перед ведомством в ближайшее время», — отметил министр и поручил ответственным специалистам из каждого подведомственного учреждения проработать вопрос установки в сжатые сроки «Белого терминала», для того чтобы уже к началу сентября все, кто имеет «Пушкинскую карту», могли ею воспользоваться и посетить интересное для них мероприятие.
Напомним, министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что с 1 сентября в стране появятся «Пушкинские карты», на которые государство перечислит по 3 тысячи рублей на оставшиеся четыре месяца текущего года и по 5 тысяч рублей начиная со следующего календарного года. Средства можно будет потратить только на посещение культурных мероприятий.
К программе присоединятся театры, музеи, концертные залы, библиотеки во всех регионах. Анонсировал «Пушкинскую карту» Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».