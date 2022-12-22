Энергоснабжение

Ингушетия приступит к созданию солнечной генерации в 2023 году

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Первый в Ингушетии инвестпроект по развитию солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии планируется реализовать с 2023 года, заявил министр энергетики и ЖКХ республики Ахмет Лолохоев.

«Ведомством проработан вопрос строительства в регионе солнечной электростанции установленной мощностью 6 МВт в 2023 году. Уже проведены рабочие встречи и достигнуты соглашения с потенциальными инвесторами, специализирующимися на строительстве объектов в сфере генерации солнечной энергии», — сказал министр Лолохоев на встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым в Магасе.

По информации министра, реализация проекта позволит создать 13 постоянных квалифицированных рабочих мест и дополнительный источник генерации электроэнергии.

Проект развития солнечной генерации электроэнергии на розничном рынке Ингушетии ранее власти региона включили в модель социально-экономического развития республики до 2030 года. Этот проект также является одним из пяти прорывных проектов региона.

Ранее Калиматов сообщал, что первый инвестпроект группы компаний «Хэвел» по развитию солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии предполагается реализовать при поддержке АО «Кавказ. РФ». В городе Сунже определена территория для этих целей.

Инвестор подтвердил намерение принять участие в конкурсе на право организации солнечной генерации энергии в Ингушетии. 30% вложит инвестор, а 70% — «Кавказ. РФ».

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