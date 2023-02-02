Об этом в интервью газете «Ингушетия» заявил замминистра экономического развития региона Магомед Осканов.

По его словам, в первую очередь, совместно с министерством промышленности и с отраслевым управлением по контролю цен удалось справиться с чрезмерным повышением цен на продукты первой необходимости.

«По поручению Главы республики, на протяжении всего года мы обеспечили проведение ярмарок наших производителей. Более того, мы работали с основными крупными оптовыми поставщиками продуктов. Постоянно общались с бизнесом и при возможности оперативно реагировали на имеющиеся проблемы», — сказал замминистра.

По мнению Осканова, прошлый год республика проводила с наименьшими потерями для бизнеса и экономики в целом. Он отметил, что проведена большая работа по поддержке критического импорта региона. В первую очередь оказана всевозможная поддержка системообразующим организациям, предприятиям, а также инвестиционным проектам.

«Там, где оборудование мы не могли завезти из Европы, мы его обеспечили за счет кооперационных связей с Турцией, Ираном и Китаем. В этом вопросе нам, естественно, очень сильно помог федеральный центр, а именно профильные ведомства, Российский экспортный центр. Также нам помогали аппарат полномочного представительства Президента в СКФО и Министерство иностранных дел России. В целом экономику республики на данном этапе мы можем считать стабильной, нехватки продовольствия нет», — подчеркнул собеседник издания.

Между тем, по мнению кандидата экономических наук, доцента Ингушского госуниверситета Мусы Мержо, непростые времена сейчас испытывает в целом общемировая экономика.

«Экономическая рецессия, взявшая свое начало в период Covid-19 продолжает оказывать свое воздействие до сих пор. Так, ВВП США с начала года падает уже 6 месяцев подряд. А сокращение показателей ВВП в Европе обуславливается, кроме прочего, промышленным спадом и сокращением внешнеэкономической деятельности. При этом российская экономика, несмотря на санкции и сложную геополитическую ситуацию, продолжает оставаться одной из стабильных в мире», — отметил экономист.

Отметим, что по мнению аналитиков Международного валютного фонда ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3% (что на 2,6% лучше предыдущего прогноза), а в 2024-м — на 2,1% (на 0,6% лучше прогноза, опубликованного раннее).