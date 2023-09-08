Ингушетия рассчитывает к 2024 году снизить концентрацию мест ДТП до 33%

«В текущем году в республике в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» введены в эксплуатацию 10 объектов общей протяженностью 28 км. Одним из важных показателей реализации нацпроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и травматизма.

Для достижения этой цели работы на объектах, как правило, проводятся комплексно: помимо нового покрытия проезжей части каждый обновленный участок обустраивается элементами безопасности дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, в текущем году на дорогах установили более 747 дорожных знаков, порядка 683 погонных метров барьерного ограждения, более 80 сигнальных столбиков, устроили около 8,69 тыс. погонных метров тротуаров.

Кроме того, на проезжую часть нанесли 64,95 тыс. погонных метров разметки, в том числе из современного термопластика. На остановочных площадках разместили 5 новых автопавильонов и 107 пешеходных переходов.

Одним из эффективных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения является организация качественного наружного освещения. В этом году проведено 4,05 тыс. погонных метров наружного освещения.

Так, благодаря проведению комплексных мероприятий в рамках нацпроекта к 2024 году планируется снизить концентрацию мест ДТП до 33,3% и 2 очагов в год.