Водоснабжение

Ингушетия рассчитывает на выделение 8 млрд руб. на улучшение водоснабжения в регионе

0

Новый проект Ингушетии по обеспечению населения чистой питьевой водой планируется включить в федеральную программу для финансирования, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Система водоснабжения в регионе нуждается в полной модернизации. Собственных средств и ресурсов для быстрого решения такой масштабной проблемы у нас нет. Мы ранее обращались в правительство России с просьбой оказать нам помощь в решении острой и застарелой проблемы. Хочу отметить, что мы находим понимание и поддержку», — написал Калиматов в своём Телеграм-канале.

По словам Главы региона, в планах и строительство Ассинского водозабора для обеспечения бесперебойного водоснабжения. Решение вопроса затягивается по причине значительного объема требуемых средств. Это порядка 8 млрд рублей.

«Проектно-сметная документация готова, положительное заключение госэкспертизы получено. Работаем над включением региона в федеральную программу», — пишет Глава Ингушетии.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ одобрено выделение средств на строительство водозабора на реке Асса мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки общей стоимостью 6,109 млрд руб. с 2023 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Судебные приставы Ингушетии взыскали более 85 млн рублей в пользу застройщика
Ингушские студенты принимают участие в отборочном этапе чемпионата «Профессионалы» в Уфе
В Ингушетии прошел турнир по баскетболу, приуроченный к Всероссийскому олимпийскому дню
В столице Ингушетии прошло мероприятие «Навстречу 100-летию ингушской государственности»
Спикер парламента Ингушетии поздравил жителей региона с Днем Государственного флага республики
На комплексное развитие крупнейшего села Экажево Ингушетии выделено 193 млн руб.
В Назрани готова к открытию еще одна школа на 720 мест
Власти Назрани оказали помощь 18 малоимущим жителям города
Спецкомиссия Ингушетии определит объем затрат на устранение нехватки воды в Сунже
Будущие историки проходят практику в краеведческом музее Ингушетии
В ингушском флаге отражены славная история народа и республики — Глава Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 