Ингушетия рассчитывает на выделение 8 млрд руб. на улучшение водоснабжения в регионе

«Система водоснабжения в регионе нуждается в полной модернизации. Собственных средств и ресурсов для быстрого решения такой масштабной проблемы у нас нет. Мы ранее обращались в правительство России с просьбой оказать нам помощь в решении острой и застарелой проблемы. Хочу отметить, что мы находим понимание и поддержку», — написал Калиматов в своём Телеграм-канале.

По словам Главы региона, в планах и строительство Ассинского водозабора для обеспечения бесперебойного водоснабжения. Решение вопроса затягивается по причине значительного объема требуемых средств. Это порядка 8 млрд рублей.

«Проектно-сметная документация готова, положительное заключение госэкспертизы получено. Работаем над включением региона в федеральную программу», — пишет Глава Ингушетии.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ одобрено выделение средств на строительство водозабора на реке Асса мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки общей стоимостью 6,109 млрд руб. с 2023 года.