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Ингушетия расширит сотрудничество с Челябинской и Пензенской областями

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На площадке Петербургского международного экономического форума-2021 Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключили соглашение, направленное на сохранение и дальнейшее развитие двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сфере.

В частности, сотрудничество предполагает обмен опытом по вопросам организации местного самоуправления, совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных отношений, управления экономическими и социальными процессами, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Расширятся и границы сотрудничества, налаженного между Ингушетией и Пензенской областью. Махмуд-Али Калиматов и врио губернатора региона Олег Мельниченко договорились об укреплении связей в сферах образования и здравоохранения, имущественно-земельных отношений, архитектуры, культуры, спорта, туризма, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, дорожного хозяйства, социальной защиты и других областях.

Отметим, ранее в ходе предварительных переговоров между правительствами Ингушетии и Пензенской области обсуждался вопрос обучения ингушских студентов в областных вузах и осуществления образовательного и научного обмена для повышения квалификации педагогического состава учреждений субъектов. Также сообщалось о заинтересованности региона в привлечении специалистов различной квалификации в сфере строительства из Ингушетии.

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