Ингушетия расширит сотрудничество с Челябинской и Пензенской областями

В частности, сотрудничество предполагает обмен опытом по вопросам организации местного самоуправления, совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных отношений, управления экономическими и социальными процессами, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Расширятся и границы сотрудничества, налаженного между Ингушетией и Пензенской областью. Махмуд-Али Калиматов и врио губернатора региона Олег Мельниченко договорились об укреплении связей в сферах образования и здравоохранения, имущественно-земельных отношений, архитектуры, культуры, спорта, туризма, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, дорожного хозяйства, социальной защиты и других областях.

Отметим, ранее в ходе предварительных переговоров между правительствами Ингушетии и Пензенской области обсуждался вопрос обучения ингушских студентов в областных вузах и осуществления образовательного и научного обмена для повышения квалификации педагогического состава учреждений субъектов. Также сообщалось о заинтересованности региона в привлечении специалистов различной квалификации в сфере строительства из Ингушетии.