Ингушетия рекордсмен по потреблению сладкого: в год на человека приходится почти 67 кг сахара

Абсолютный рекордсмен по потреблению сладкого — Ингушетия, где в среднем в год на человека приходится 66,7 килограмма сахара, на втором месте Дагестан — с показателем 47,5 кг в год на человека, на третьем месте Мордовия — 42,9 килограмма.

Между тем, в рекомендациях Минздрава отмечается, что требованиям здорового питания соответствует потребление в год в среднем на человека 8 килограммов сахара. Причем в данных Росстата речь идет только о домашнем питании и не учитывается еда в общепите.

Согласно информации статистического ведомства, по итогам 2020 года, потребление сахара в среднем на потребителя составило 16,2 кг; конфет и шоколада — 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий — 4,4 кг; варенья, джемов, повидла — 2,2 килограмма в пересчете на сахар; меда — 1 кг в пересчете на сахар.

Потребление сахара и кондитерских изделий находится примерно на одном уровне (31-32 килограмма) последние 10 лет. Городские жители потребляют сахара на 5 килограмм меньше, чем сельские — 30 кг против 35 килограммов в среднем на человека в год.