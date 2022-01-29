Ингушетия с 8,8% инфляцией попала в список регионов-лидеров по росту цен за 2021 год

«Северный Кавказ оказался лидером по годовой инфляции в декабре 2021 года среди федеральных округов. За ним идет Сибирский (9,1%) и Южный (8,8%) федеральный округа. Лидером по инфляции в СКФО стал Дагестан — там она составила 11,8%, при этом в отдельные месяцы 2021 года инфляция поднималась почти до 14%. Как и ранее, экономисты объясняют это низким уровнем конкуренции в сфере торговли и повышенными логистическими издержками. В Ингушетии годовая инфляция составила 8,8%, Ставропольском крае — 9%, в Карачаево-Черкесии — 7,3%, в Кабардино-Балкарии — 8,1%, в Северной Осетии — 9,1%», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, рост годовой инфляции в декабре замедлился во всех регионах Северного Кавказа, кроме Чечни, где она несколько ускорилась. Рост цен на транспорт в Центробанке объяснили более повышенным, чем в 2020 году, пассажиропотоком и ростом цен на авиаперелеты в преддверии новогодних праздников.