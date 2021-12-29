Ингушетия самый трезвый регион России

«По данным «Рейтинга трезвости регионов — 2021» первую позицию занимает Республика Ингушетия, второе место у Чеченской Республики, третье место заняла Республика Дагестан», — говорится в документе. Четвертое место у Кабардино-Балкарии, а замыкает пятерку лидеров Карачаево-Черкесия, следует из материалов.

Как пояснил депутат Госдумы Слутан Хамзаев, лидер проекта «Трезвая Россия», составленный рейтинг потребления алкоголя населением — это научно обоснованный независимый доклад, подготовленный командой специалистов: экспертов, социологов, юристов, экономистов, историков, психологов и журналистов.

Основой для составления рейтинга стали данные по числу умерших от отравления алкоголем, количеству больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, преступлений, совершенных нетрезвыми россиянами, а также объему проданной в регионе алкогольной продукции в литрах чистого спирта.

Кроме этого, при составлении рейтинга учитывалось число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, действие регионального антиалкогольного законодательства, число часов запрета продажи алкоголя в сутки, а также количество дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Подчеркивается, что все данные по каждому региону, на основе которых составлен рейтинг, взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств.