Ингушетия снизила долги на 5,5 млрд руб. за три года

«Одна из главных задач, на решении которой были сосредоточены усилия, это стабилизация ситуации в финансово-бюджетной сфере. За три года выплачено 5,6 млрд рублей долговых обязательств бюджета, общий объем долгов сокращен с 11,8 млрд руб. до 6,3 млрд руб.», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в полном объеме оплачена задолженность по социальным обязательствам перед населением.

По его информации, за счёт финансовой помощи в размере 1,8 млрд руб. федерального правительства ведется погашение просроченной кредиторской задолженности, накопившейся с 2014 года.

В результате защиты интересов республики в судебном порядке предотвращен ущерб бюджету в размере 4,6 млрд рублей, также обеспечена экономия по итогам торгов от первоначальной цены в объеме 1,1 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета с 2019 года выросли на 1,5 млрд рублей, или на 33% (по итогам 2021 года), с 4,4 млрд рублей до 5,9 млрд рублей.