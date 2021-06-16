Ингушетия создаст 2,7 тыс. рабочих мест на промпредприятиях

«Прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в который будут входить 23 предприятия, что приведет к созданию 900 рабочих мест», — сказал Калиматов в своем послании республиканскому парламенту.

Глава региона отметил, что в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности ведется работа по модернизации промышленной площадки региона, расширению банковской системы. Кроме того, запущен механизм подписания соглашений и защиты капиталовложений.

Республика стала участником этого механизма в рамках реализации инвестпроекта по созданию крупнейшего в регионе тепличного комплекса агрокомбинат «Сунжа». Руководитель Ингушетии поручил Минпромсвязи совместно Минэкономразвития ускорить эту работу.

По словам Главы республики, в регионе успешно работает производство обуви, картонажных изделий, чулочно-носочной продукции, развита деревоперерабатывающая промышленность. При выходе на полную проектную мощность эти предприятия дадут 1,8 тыс. рабочих мест.