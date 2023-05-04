Ингушетия создаст более 7,4 тыс. рабочих и учебных мест в новых школах

«В текущем году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в республике планируется завершение строительства 11 объектов общего образования на 6 тыс. 458 мест в различных городах и селах региона», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным собеседника, до конца года будут построены школы в сельских поселениях Троицкое, Нестеровское, Али-Юрт, а в селах Инарки, Верхние Ачалуки, Сурхахи и городе Сунже появятся по две школы.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, наличие в республике школ, соответствующих уровню современных образовательных учреждений, со всеми удобствами для педагогов и учащихся — результат работы в рамках нацпроектов.

«Новые объекты дают возможность учиться нашим детям в хороших школах и получать качественное образование, а педагогам — трудоустроиться. 11 новых учреждений обеспечат 988 рабочими местами», — заявил Калиматов.

Напомним, в текущем году республика принимает участие в реализации 44 региональных проектов в составе 12 национальных проектов. Общий объем финансовых средств на текущий год составляет 5 млрд 322 млн руб., из них федеральные — 4 млрд 703 млн руб., республиканский бюджет — 618 млн руб.