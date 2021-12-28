Благоустройство

Ингушетия справилась с задачей по благоустройству 34 общественных территорий в этом году

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В девяти муниципалитетах республики благоустроят 22 общественные территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», задачи на этот год выполнены в полном объеме, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В 2022 году в регионе планируется благоустроить 22 общественные территории в девяти муниципалитетах, отобранные в результате рейтингового онлайн-голосования», — сказал собеседник издания.

По данным пресс-службы, в Ингушетии все мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на этот год полностью выполнены. В текущем году обустроены 34 общественные территории в девяти городах и районах республики.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по этапу 2021 года расселено 102 чел. (95,3%) на 1 065,94 кв. м (93,07%). Завершение этапа 2021 года планируется до конца текущего года. Рисков срыва проекта нет.

Что касается строительства жилья, по предварительным итогам года в регионе введено свыше 90 тыс. кв. м (51,5%).

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