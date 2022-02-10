Ингушетия среди регионов-лидеров по оказанию господдержки субъектам малого бизнеса

Об этом Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову сообщила министр экономического развития региона Эсет Тумгоева в ходе обсуждения вопроса реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По данным регионального Минэкономразвития, в республике при установленном плане 8155 человек, численность занятых в МСП составила 12 279 человек, или 151,32%.

Количество индивидуальных работников и юридических лиц достигло 10 229 человек, при плане — 7574 (135,06%).

По ее словам, плановый показатель самозанятых составлял 541 человек, по факту таковых до 2050, разница в динамике 379,21%.

Тумгоева отметила, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по линии Минэкономразвития Ингушетии осуществляется реализация 3 региональных проектов: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Общий объем финансирования проектов на 2021 год составил 31,2 млн рублей.