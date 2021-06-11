Ингушетия среди регионов наименьшим расслоением по неравенству доходов населения

В антирейтинг также попали Чукотский автономный округ, где доходы обеспеченных людей превысили заработки малоимущих в 8,5 раза, Сахалинская область (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), а также Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза).

Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает газета «Известия».

Субъекты, где средний уровень доходов низкий, напротив, характеризуются небольшим имущественным неравенством. Так, наименьшее расслоение в 2020 году было зафиксировано в Карачаево-Черкесии, где заработки обеспеченных и малоимущих отличаются в 5,3 раза (37,1 тыс. против 7 тыс. рублей), Костромской области (5,4 раза — 50,7 тыс. против 9,5 тыс. рублей) и Еврейской автономной области (5,4 раза — 56,2 тыс. против 10,4 тыс. рублей).

Среди регионов с подобным разрывом в доходах граждан также оказались Ингушетия, Хакасия, Кировская область, Крым, Новгородская и Владимирская области.

Отмечается, что доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. рублей в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается серьезное имущественное расслоение, говорится в исследовании FinExpertiza.

20% граждан с наиболее высокими доходами получали в месяц в среднем около 82,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики. Пятая часть наименее обеспеченных россиян жила на 9,88 тыс. в месяц.

Таким образом, первая группа получала примерно в 8,4 раза больше денег, чем вторая. Причем на 20% самых бедных россиян приходилось около 5,5% совокупных доходов населения, а на 20% самых богатых — 46,2%. По сравнению с доковидным периодом неравенство сгладилось: в 2019 году доходы наиболее и наименее обеспеченных групп населения отличались в 8,8 раза.

Для измерения неравенства доходов населения аналитики использовали так называемый квинтильный коэффициент. При таком подходе всё население разбивается на пять равных по численности групп и статистический ряд выстраивается в зависимости от уровня доходов — то есть в первую группу включаются граждане с наименьшим доходом, а в последнюю — с наибольшим. Соотношение средних доходов в двух крайних группах выступило индикатором существующего неравенства.