Марафон

Ингушетия стала активным участником Всероссийского культурного марафона

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Эсет Абдурзакова награждена сертификатом, подтверждающим её участие и активную работу по привлечению школьников к проектам Всероссийского культурного марафона.

Как сообщила пресс-служба РДНТ, марафон в нынешнем году проходил с 31 октября по 9 декабря, и Ингушетия принимала в нем активное участие.

«Главной целью культурного марафона являются популяризация отечественной и всеобщей культуры и искусства среди детей и молодежи, а также повышение культурной грамотности подрастающего поколения. Мероприятие носит межведомственный характер и входит в культурно-образовательный проект Министерства культуры и Министерства просвещения России «Культура для школьников», — рассказала Эсет Абдурзакова.

По ее словам, партнером проекта является ООО «Яндекс», предоставляющее для проведения марафона площадку «Яндекс Учебник». Задания марафона разрабатываются авторским экспертным сообществом и проходят обязательную экспертизу специалистов.

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