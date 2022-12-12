Ингушетия стала активным участником Всероссийского культурного марафона

Как сообщила пресс-служба РДНТ, марафон в нынешнем году проходил с 31 октября по 9 декабря, и Ингушетия принимала в нем активное участие.

«Главной целью культурного марафона являются популяризация отечественной и всеобщей культуры и искусства среди детей и молодежи, а также повышение культурной грамотности подрастающего поколения. Мероприятие носит межведомственный характер и входит в культурно-образовательный проект Министерства культуры и Министерства просвещения России «Культура для школьников», — рассказала Эсет Абдурзакова.

По ее словам, партнером проекта является ООО «Яндекс», предоставляющее для проведения марафона площадку «Яндекс Учебник». Задания марафона разрабатываются авторским экспертным сообществом и проходят обязательную экспертизу специалистов.